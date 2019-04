Toren voormalig Verkeerspark keert terug 'naar huis'

Maar in Appelscha was geen plek meer voor de verkeerstoren. "We hadden ooit wel het idee om 'm weer te gebruiken, maar we zijn nooit aan het onderhoud toegekomen", zegt Herman Jasper van Duinen Zathe.En dus werd de toren geveild. "Bij de gemeente Assen zagen we een bericht hierover van RTV Drenthe", vertelt wethouder Roald Leemrijse. "Toen dachten we: die gaan we kopen."Leemrijse is blij met de aankoop. "De toren van het Verkeerspark is een beetje als Bartje. Wie kent 'm niet? Bovenin stond altijd iemand toezicht te houden. Wie is er vroeger niet streng toegesproken?"Aan de vijf meter hoge verkeerstoren moet nog wel het nodige gebeuren. Studenten werktuigbouwkunde, elektrotechniek en schilderen van Techniek Centrum Assen trekken een jaar uit voor het onderhoud. "Ik zie veel hout- en metaalwerk waar ze mee aan de slag kunnen", aldus Leemrijse.Waar de toren precies komt te staan, is nog niet duidelijk. "We gaan nog een mooi plekje uitzoeken", zegt de wethouder. De Gouverneurstuin, waar het Verkeerspark ooit begon, en het Koopmansplein zijn volgens Leemrijse goede opties. "De toren komt in ieder geval in de binnenstad, zodat kinderen er kunnen spelen."Volgens Duinen Zathe-eigenaar Jasper heeft de gemeente Assen ook interesse in trapautootjes. "Daar hebben we nog overleg over, maar die willen we te zijner tijd wel ter beschikking stellen."Leemrijse wil daar nog niet al te veel op ingaan. "Maar ik kan al wel verklappen dat we over een maand op het Koopmansplein iets heel leuks gaan doen, zodat je met trapauto's en fietsjes aan de slag kunt. Maar de toren wordt daar nog geen onderdeel van, zo snel gaat niet."