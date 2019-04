Wie wint de Drentse Anjerprijs?

De prijs is bedoeld voor een organisatie die een stimulerende bijdrage levert of een belangrijke impuls geeft aan het culturele klimaat in Drenthe. De winnaar wordt vanavond bekendgemaakt in muziekcentrum Westerveld in Dieverbrug.Stichting De Groene Ruimte organiseert elk jaar jeugd- en familievoorstellingen in het openluchttheater van Borger. De stichting is in 1999 opgericht en de spelersgroep bestaat uit vrijwilligers. Voor dit jaar staat de voorstellingop het programma. Eerder speelde de Groene Ruimte alenDe stichting organiseert onder de naam De Muziekcoöperatie sinds 2016 concerten op bijzondere locaties in Meppel. Bijvoorbeeld in het technieklokaal van een voormalige school en sinds kort ook in cultuurcentrum De Plataan . De coöperatie organiseert ook het festival, waarbij luisteren naar muziek gecombineerd kan worden met een potje midgetgolf.De Stichting Gedeelde Verhalen organiseert historische theatervoorstellingen in het Noorden. Daarbij worden zoveel mogelijk mensen betrokken die een relatie hebben met het onderwerp. Met de voorstellingen wil Gedeelde Verhalen de geschiedenis op een laagdrempelige manier bij het publiek onder de aandacht brengen.Vorig jaar speelde de stichtinghet eerste deel van een drieluik over de Nederlands-Molukse geschiedenis. Aan de voorstelling doen mensen mee die het zelf hebben meegemaakt.Op de bijeenkomst vanavond wordt ook de winnaar van de Drentse Talentprijs Cultuur uitgereikt. De genomineerden daarvoor zijn singer-songwriter Nadua Kramer, beeldend kunstenaar Anne-Wil Lufting en musicaltalent Willemijn Maandag.