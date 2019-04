Tranen om kapotte lift: 'Ik ben blij dat ik wegga uit deze flat' [update]

Ze baalt enorm en is er ook erg emotioneel onder. "Ik was er al bang voor", reageert ze. "Ik dacht: als het maar niet gebeurt. Nou, m'n familie had wat dozen naar beneden gebracht en toen gebeurde het weer. Ik ben blij dat ik uit deze flat wegga."De 86-jarige vrouw kwam afgelopen februari ook al in het nieuws. Ze was toen op weg naar de crematie van haar broer, toen de lift het niet meer deed. Haar dochter schakelde toen de brandweer in, die de vrouw met een hoogwerker uit haar huis haalde.Haar zoon is ook niet blij met de situatie. "Het zat al in ons achterhoofd... We hoopten dat we geluk zouden hebben", zegt hij. "We zijn bij de eigenaar van de woning geweest, die heeft nu een hoogwerker geregeld."De spullen kunnen dus naar beneden, maar hoe Henny Gebben-Siepel naar beneden komt, is nog afwachten. "Ik hoop dat de lift dan gerepareerd is", vertelt ze.Haar zoon denkt dat de brandweer er weer aan te pas moet komen om haar naar beneden te halen. "Het is triest", vindt hij. "Ik ben blij dat ze verhuist. Mijn moeder ook. Als ze het zou kunnen, zou ze een gat in de lucht springen."Volgens bewoners van de flat is de lift veel vaker kapot. Schindler Liften, de leverancier van de lift, laat weten op de hoogte te zijn van de mankementen.De lift doet het inmiddels weer. Vermoedelijk was de liftdeur ontzet. Waardoor dat gebeurd is, is onduidelijk.