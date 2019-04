Zoek het uit! - Waarom dragen dokters een witte jas?

Jan Emmelkamp vroeg zich af waarom medisch personeel vrijwel altijd in het wit gekleed gaat. Hij stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit! En wij gingen op zoek naar het antwoord.Artsen en verpleegkundigen in het ziekenhuis dragen vrijwel altijd een witte jas. Maar waarom eigenlijk?Jan Emmelkamp vroeg zich af waarom medisch personeel vrijwel altijd in het wit gekleed gaat. Hij stuurde zijn vraag in naar Zoek het uit! En wij gingen op zoek naar het antwoord.Eerst een stukje geschiedenis. Dat artsen witte kleding dragen stamt al uit het oude Babylonië. Rond 1500 voor Christus droegen dokters al witte kleding. Ook in Griekenland, zo´n duizend jaar later, werd witte kleding gedragen in de tempels die tevens dienst deden als ziekenhuis. Dit zou zijn gedaan vanwege de hygiëne.Dat was in het oude Babylonië en het oude Griekenland. In Nederland werd vroeger door medici vooral zwart gedragen, wat ook te zien is op bijvoorbeeld een schilderij van Rembrandt. Pas halverwege de negentiende eeuw werden de witte jassen ingevoerd, dit gebeurde door de invloed van de scheikundige Louis Pasteur.Het idee erachter was dat ziekenhuizen hygiënischer moesten worden, en de witte doktersjas hoort erbij. Wit staat immers voor reinheid en de smetteloosheid van artsen. Daarnaast had het een praktische functie: ongeverfd linnen leent zich het beste voor sterilisatie door herhaaldelijk uitkoken.De witte jas is altijd gebleven. Onderzoek heeft uitgewezen dat het doktoren helpt om beter te functioneren. De arts moet de jas dan wel echt dragen én de symbolische betekenis ervan kennen. Ook blijkt dat artsen met een witte jas gedisciplineerder en zorgzamer zijn en beter luisteren. Ze worden dus betere artsen, al is niet bekend of dat nog steeds werkt als een arts zijn jas al tientallen jaren draagt.Een uitzondering op de witte jassen-regel vinden we op de operatiekamers. Chirurgen en operatieassistenten dragen meestal groene kleding. Ook hier is goed over nagedacht, aan modegrillen doet de medische wereld niet. Groen is een kleur die rust geeft. Omdat chirurgen langere tijd achter elkaar ingespannen werken is het prettig als de omgeving zo rustig mogelijk is. De groene kleur helpt daarbij.Het helpt de dokters ook om de binnenkant van het lichaam beter te zien. De kleur groen zit aan de andere kant van het kleurenspectrum ten opzichte van rood. Daardoor is het kijken naar groen 'verfrissend' voor de ogen van chirurgen, na zo lang naar onze rode en roze binnenkant te hebben gekeken.Bijkomend voordeel is dat bloedvlekken op groen minder goed zichtbaar zijn dan op wit. In sommige ziekenhuizen wordt trouwens blauw gedragen in de operatiekamers. Blauw deelt een groot deel van dezelfde voordelen die groen biedt.Loop jij ook ergens tegenaan waarvan je denkt: Hey, waarom is dat eigenlijk? Stuur dan je vraag in! Dan gaan wij op zoek naar het antwoord.