Politie rolt in Noord-Nederland meer hennepkwekerijen op

In Noord-Nederland zijn vorig jaar meer hennepkwekerijen ontmanteld dan het jaar ervoor. In 2018 werden 436 kwekerijen ontmanteld, in 2017 waren dat er nog 404.

Landelijk gezien daalde het aantal opgerolde hennepkwekerijen juist (vorig jaar 3.913, een jaar eerder 4.670). Hoe komt het dat Noord-Nederland afwijkt van de landelijke trend? Een mogelijke verklaring is het speciale hennepteam dat de politie in deze regio heeft."Dat zien wij ook als de belangrijkste verklaring", zegt politiewoordvoerder Paul Heidanus. "Alle informatie komt bij het centrale team binnen. Daar worden de soms anonieme tips geanalyseerd." Volgens Heidanus kan het hennepteam juist door die centrale samenwerking een goed beeld krijgen van de situatie. "Zodat de kans groter wordt dat je iets aantreft." Drentse cijfers zijn er overigens niet.Landelijk hennepcoördinator John Jespers denkt daarnaast dat het aantal opgerolde kwekerijen ook te maken heeft met prioriteiten die burgemeesters, politie en het Openbaar Ministerie (samen de zogenoemde driehoek) stellen. "Elke driehoek heeft te maken met een scala aan misdrijven. Onder meer op basis van capaciteit moeten ze keuzes maken welke zaken worden opgepakt en welke niet", aldus Jespers.Heidanus van de politie Noord-Nederland benadrukt ook de goede samenwerking van de driehoek. "Ook werken we goed samen met energiebedrijven." Zulke bedrijven kunnen bijvoorbeeld zien wanneer er een abnormaal hoog stroomverbruik is.Volgens politiewoordvoerder Heidanus is en blijft hennep een groot probleem in het Noorden. "Niet alleen vanwege de zware, georganiseerde criminaliteit die erachter zit", legt hij uit. "Je ziet vaak dat hennepteelt gelieerd is aan zware criminaliteit en ondermijning. Maar er zijn ook problemen zoals brandgevaar en stankoverlast. Daarom geven wij dit veel prioriteit."