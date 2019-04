Herinneringscentrum Kamp Westerbork neemt maatregelen voor Dodenherdenking

Afgelopen jaar trok de Dodenherdenking zo'n vijfduizend bezoekers. Een enorm aantal, vindt ook de organisatie zelf. "Het evenement is enorm uit zijn voegen gegroeid. We willen graag gastvrij zijn, maar het moet wel verantwoord zijn. Daarom moeten we in sommige dingen echt strenger gaan worden", vertelt Kim Mijnheer.Mijnheer neemt dit jaar het verkeer rondom de Dodenherdenking voor de eerste keer op zich. Ze bekeek de oorspronkelijke strategie en zag in dat er dingen moesten veranderen. "Voorheen was het zo dat de eerste bezoekers hun auto achteraan parkeren en de mensen die het laatste komen vooraan, zodat ook de mensen die later zijn de herdenking niet hoeven te missen. Maar met dit plan stimuleerden we eigenlijk de mensen die te laat kwamen door ze minder ver te laten lopen. Dat gaat dit jaar veranderen."Het kan volgens de organisatie op de huidige manier echt niet langer door. "Oosthalen stond vorig jaar muur- en muurvast. Mensen durfden niet door te rijden tot de parkeerplaats, omdat ze vermoedden dan de auto niet kwijt te kunnen met als gevolg dat de weg richting het Herinneringscentrum werd versperd. In het geval van calamiteiten kan dat natuurlijk niet", legt Mijnheer uit. "De locatie is niet goed te bereiken en dat is niet ideaal. Maar de locatie kun je niet verplaatsen daarom moeten we met maatregelen komen."Om te beginnen worden de aanvangstijden vervroegd en is de hoofdweg vanaf 18.30 uur afgesloten. De parkeerplaats onder de radiotelescopen bij Astron gaat dit jaar al om 16.30 uur open. "Voorheen was dat later, maar we hebben geleerd geen 1.250 auto's in een uur kwijt te kunnen", licht Mijnheer toe. "Als de stille tocht begint, moet het ook echt stil zijn. Dan willen we geen dichtslaande autodeuren meer horen van mensen die net aan komen rijden. Om 18.30 uur gaat de toegangsweg daarom helemaal dicht. Kom op tijd, is dan ook de boodschap."Naast de aanvang, is ook gekeken hoe mensen na afloop het beste weer naar huis kunnen gaan. "Nu is dat nog vrij massaal. Iedereen wil na afloop tegelijkertijd met de auto weg. Maar daar hebben we ook iets op bedacht: gratis koffie." Met de koffie hoopt de organisatie bezoekers nog iets langer bij de parkeerplaats weg te houden, zodat de verkeersstroom geleidelijk verloopt. "Veel mensen hebben een bepaalde traditie en willen snel naar huis, maar voor sommigen kan een kopje koffie en napraten na afloop goed werken. Ik denk dat dit wel succesvol is."Toch hoopt Mijnheer dat er vooral veel mensen op komen. "De Dodenherdenking valt dit jaar op een zaterdag. Ik hoop dat mensen op deze vrije dag daarom gebruik maken van de extra tijd door bijvoorbeeld de fiets te pakken en op tijd weg te gaan."De maatregelen zijn nodig, ook als voorbode op komend jaar. “Dan staan we stil bij 75 jaar vrijheid. Dan komen er misschien wel zes- of zevenduizend bezoekers. Dan moet het goed geregeld zijn."