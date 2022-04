Cel en tbs geëist voor steekpartij in Emmer wijk Bargeres

Voor een steekpartij in een wooncomplex aan de Ekselerbrink in de woonwijk Bargeres in Emmen is tegen een 25-jarige man uit Emmen drie jaar cel en tbs met voorwaarden geëist. Het slachtoffer werd dertien keer gestoken en liep onder meer een klaplong en leverschade op.

"Hij had een engeltje op zijn schouder, dit had heel anders kunnen aflopen", zei de officier van justitie over de toestand van het slachtoffer, na het incident.

De Emmenaar zei dat hij zich moest verdedigen. Hij stond naar eigen zeggen ineens tussen twee mannen in, die dreigden hem te steken met een mes. Volgens de officier van justitie was het niet na te gaan wat er precies in de woning van de man gebeurde. "Maar gelukkig hebben we de camerabeelden nog van galerij voor deze woningen", zei de aanklaagster.

Alleen de verdachte droeg een mes

Op de beelden is te zien dat de verdachte via de galerij meermalen naar de woning van het slachtoffer liep. Met in zijn kielzog enkele mannen, onder wie het latere slachtoffer. Alleen de verdachte droeg een mes. Het steekincident gebeurde rond drie uur in de nacht, na een avond drank- en drugsgebruik. De verdachte zei op zitting dat hij die avond meermalen extra drugs inkocht. Toen hij de laatste keer thuiskwam, waren spullen van hem verdwenen en was alles overhoopgehaald, zo zei hij.

'Verdachte bekommerde zich niet'

Nadat de man het slachtoffer had gestoken, liep hij weg. "Hij bekommerde zich niet over het slachtoffer. Dit neem ik hem zeer kwalijk", zei de aanklaagster. Ze hield in haar eis rekening met de chronische trauma's die het slachtoffer in zijn jeugd op had gelopen.

Een langdurige intensieve behandeling heeft de man hard nodig, meende de officier van justitie. Ze twijfelde even of dwangverpleging niet beter op zijn plaats is, maar gaf de verdachte het voordeel van de twijfel en stelde de mildere tbs-variant voor, zonder gedwongen opname. "Een laatste kans, zeg maar", zei ze.