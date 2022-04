Mogelijk meer Noord-Drentse postcodes in waardedalingsregeling IMG

Drie postcodes in Aa en Hunze en één in Tynaarlo vallen binnenkort mogelijk tóch onder de waardedalingsregeling van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Het instituut neemt daar in juni definitief een besluit over.

De waardedalingsregeling van het IMG bepaalt welke woningen in aanmerking komen voor compensatie, omdat deze minder waard zijn geworden vanwege de gaswinning. In Aa en Hunze geldt deze regeling tot nu toe alleen voor een gebiedje in Spijkerboor, tot ergernis van burgemeester Anno Wietze Hiemstra.

Groter gebied?

Hij noemt het 'niet uit te leggen' dat alleen dit kleine gebiedje in aanmerking komt, terwijl er in de omgeving nog meer dorpen last hebben van de gaswinning in het Groningenveld.

Met de toevoeging van de postcodes 9655, 9657 en 9659 komen er nu mogelijk een aantal adressen bij in Aa en Hunze. Het gaat dan om Oud Annerveen, Nieuw Annerveen en Eexterveenschekanaal. In buurgemeente Tynaarlo wordt postcode 9474 (het gebied rond Zuidlaarderveen) mogelijk toegevoegd.

In juni besluit

Deze postcodes komen naar voren uit een onderzoek naar de waardedalingsregeling door Atlas Research. Dit onderzoeksbureau adviseert het IMG om deze postcodes in Drenthe toe te voegen aan de regeling. Eerder vielen de vier postcodes buiten de boot.