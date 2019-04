Kijk mee op Rottumerplaat: vlog van Aaldrik

Boswachter trekt zich met vrouw maanden terug op onbewoond eiland

Aaldrik Pot is op het vaste land adviseur van Staatsbosbeheer in Drenthe, Nicolette is verkoopadviseur bij Bever in Assen en Groningen. Op 29 maart stapten ze uit hun 'gewone' leven en maakten ze de oversteek naar Rottumerplaat. Een seizoen lang doen ze voornamelijk onderzoek naar vogels.Ze zijn in de eerste week meteen gestart met onderzoek. Zo volgen ze onder andere de scholeksters die op het eiland broeden. Op de vierde dag werd het duo getrakteerd op een spectaculair schouwspel. Drie jonge zeearenden hadden op het strand een dode zeehond gevonden. Om de beurt eten deze zeldzame vogels van het kadaver. "Dat was een van de dikke krenten in de toch al zoete pap", schrijven de vogelwachters in hun blog Avonturen op Rottumerplaat De vogelwachters halen zoveel mogelijk uit elke dag. 's Ochtends beginnen ze om 9.00 uur en ze werken door tot ongeveer 22.00 uur of 23.00 uur. Voor het werk op het eiland zijn ze afhankelijk van het weer. Zo moest een hoogwatertelling een dag verplaatst worden omdat de heiige lucht het zicht op de vogels ontnam. "Heel anders dan in Drenthe waar we vandaan komen, kun je hier het weer ver van tevoren zien aankomen. Dat is ook de charme", zegt Aaldrik in zijn vlog voor ROEG!.