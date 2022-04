Zorgen om koningsdag Meppel: 'Zijn als beesten tekeer gegaan'

De Natuurbeschermingswacht Meppel maakt zich grote zorgen over het koningsdagfestival in Meppel. De festiviteiten zijn verdeeld over meerdere plekken in de stad, waaronder het Slotplantsoen. Natuurbeschermer Geert Starre ziet grote risico's als daar iets georganiseerd wordt.

Starre maakt zich zorgen over drie dingen: vleermuizen, boomwortels en bodemverdichting. De vleermuizen hebben net een nieuwe plek. Aan het Slotplantsoen grenst een woonwinkel die binnenkort tegen de vlakte gaat. De vleermuizen in de nok van dat pand worden daar weggelokt met nieuwe nestkasten in omliggende bomen. "Ik weet niet of die kasten nu bewoond zijn. Maar als ze bewoond zijn en je geeft vlak eronder een groot festival, dan verstoor je ze enorm. Dat komt niet goed!", zegt Starre. "Ik denk dat ze geen ecologisch onderzoek uitgevoerd hebben

uit angst iets te vinden wat het festival tegenhoudt."

Ook maakt hij zich zorgen over de op- en afbouw van het festival. "Het is de afgelopen jaren vaak misgegaan in Meppel." Starre noemt als voorbeeld 'Meppel Culinair', dat verderop in het Wilhelminapark georganiseerd werd. "Daar zijn ze als beesten tekeergegaan. Alle regels zijn overtreden." Volgens Starre reden grote vrachtwagens over het grasveld, vlak langs bomen. Hij stelt dat wortels van bomen daarmee beschadigd zijn.

Bomen dood

"Daarnaast zorgt het voor bodemverdichting", aldus Starre. "Door het gewicht van de vrachtwagens, auto's en busjes wordt de bodem in elkaar gedrukt. Zuurstof en water komen dan slechter de grond in. Dat zorgt ervoor dat wortels verstikken en bomen langzaam doodgaan. En dan heb ik het nog niet over de haringen voor de feesttenten. Dat zijn geen haringen zoals bij ons op de camping, maar enorme staven die met grof geweld de grond ingewerkt worden."

Volgens Starre begin je de schade in het Wilhelminapark inmiddels goed te zien. "Daar gaan nu bomen dood omdat enkele jaren geleden verkeerd gehandeld is. Maar omdat het meerdere jaren duurt, zien mensen het directe verband minder goed. Terwijl dat overduidelijk is. Dit lot wacht nu het Slotplantsoen."

Goed oppassen

"We begrijpen de zorgen, maar het is niet nodig. We organiseren dit met respect voor de natuur", reageert de organisatie van het festival. "We houden overal rekening mee en gebruiken geen vrachtwagens bij de opbouw. We hebben met de gemeente afgesproken om goed op te passen en gaan dit vol positieve energie doen. Er komt een mooi feest en daarbij houden we rekening met de omgeving."