Attractiepark Drouwenerzand heeft primeur met nieuwe dierenmolen

In Attractiepark Drouwenerzand in Drouwen kunnen bezoekers straks rondjes draaien in een dierenmolen. Het is de eerste in Nederland en de vierde in de wereld.

"Je moet elk jaar wat laten zien, dus we proberen ieder jaar een nieuwe attractie te hebben", zegt directeur Bert van der Linde van het attractiepark. "Deze dierenmolen is voor het kleinere publiek. Opa's en oma's kunnen er op met hun kleinkinderen, maar hij is ook toegankelijk voor mindervaliden."De dierenmolen is een platform met houten dieren dat heel langzaam rondgaat. "De kinderen kunnen op de dieren zitten. Hij heeft een hele mooie opbouw met een toren van wel negen meter hoog. Hij komt aan de voorkant van het park. Een echte blikvanger", aldus Van der Linde.Op de plek van de dierenmolen stond een twister. "Maar die was uit 1974 en het onderhoud kostte te veel", legt Van der Linde uit. "We konden hem inruilen en dat hebben we gedaan. Scheelt weer in de kosten."De dierenmolen had eigenlijk al klaar moeten zijn, maar er wordt nog druk aan gebouwd. "Ze zijn tot volgende week woensdag bezig met opbouwen", vertelt Van der Linde. "Dan wordt hij gekeurd en dan kan hij 19 april, op Goede Vrijdag, open."Naast de dierendraaimolen krijgt het park nog een nieuwe attractie. "Voor de wat grotere jeugd krijgen we een olifantenmolen. Die gaat acht meter omhoog", vertelt Van der Linde. "Die wordt gebouwd in Tsjechië."