Dorp springt in de bres voor behoud graf schoolmeester Vledderveen

Behouden hoofdmeester Marten Hoekstra en zijn vrouw hun graf op de begraafplaats Vledder? Even was het spannend - de gemeente dreigde het graf te ruimen - maar Plaatselijk Belang Vledderveen springt in de bres. De twee verdienen volgens het dorp een prominent plekje en daarom betaalt het bestuur het onderhoud.

Marten Hoekstra is in Vledderveen een bekende. Vele generaties kregen les van de onderwijzer die in totaal 37 jaar voor de klas stond en later ook hoofd werd van de school in het dorp. "Met zijn gezag bracht hij erg veel teweeg. Ordening is een belangrijk onderdeel. Hij was heel duidelijk, ook wel streng, maar dat hadden we wellicht ook wel nodig", zegt Harry Veldhuizen van werkgroep Historisch Vledderveen.