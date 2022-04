Hoogeveense (32) langer vast voor steekpartij in Westerbork

De 32-jarige vrouw uit Hoogeveen die wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekpartij in een horecapand in Westerbork, blijft veertien dagen langer vastzitten. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank Noord-Nederland bepaald.

De steekpartij was rond 19.00 uur in een horecapand aan de Beilerstraat. Na het incident nam de Hoogeveense de benen, maar de politie kon haar later in de omgeving alsnog aanhouden.