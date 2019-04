Marinus schiet FC Emmen 2 langs Feyenoord en naar koppositie

Emmen 2 heeft nu 12 punten uit zes duels. NEC volgt met 11 uit 6 en FC Twente staat derde met tien punten. FC Twente komt vanavond nog in actie tegen RKC en kan dus de koppositie (in ieder geval voor even) overnemen.De 2-0 eindstand in Rotterdam was overigens al bij rust bereikt. Marinus, die dit seizoen achtervolgd wordt door blessureleed, rondde twee keer gedecideerd af na voorbereidend werk van Reuven Niemeijer. Na rust probeerde Feyenoord het tij nog te keren, maar de ploeg van trainer Danny Landzaat kreeg nauwelijks kansen en zag 25 minuten voor tijd spits Dylan Vente met rood naar de kant gaan.FC Emmen 2 speelt nog dre duels in de kampioenspoule. De eerstvolgende wedstrijd is volgende maandag, thuis tegen Willem II 2.FC Emmen speelde vanmiddag met de volgende spelers: Telgenkamp, Warmolts, Siekman, Grootenhuis, Neidhart, Camara Bos, Bourdouxhe, De Vos, Niemeijer, Bos, MarinusTen Hove, Nieuwkoop, Van Mullen, Van der Heijden, Verdonk, Vicario, Sinisterra, Vlijter, Vente, Kökcu en Van der Kust waren de basisspelers van Feyenoord 2.