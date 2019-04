Het is alweer tijd voor de 16de editie van de Vriendinnenwandeldag. Een wandeltocht die begint en eindigt in Wezuperbrug.

De Vriendinnenwandeldag is een dag voor dames. Maar ook de heren zijn welkom hoor....Vandaag gaan de dames wandelen in de Drentse natuur en door pittoreske dorpjes. Er worden zo'n duizend dames verwacht en het inschrijfgeld gaat naar een goed doel. Dit jaar is dat de Stichting ALS Nederland.