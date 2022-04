Emmen en scholenstichting vechten geldkwestie uit bij Raad van State

Volgens de wet moet de gemeente evenveel geld geven aan bijzondere scholen als aan het openbare onderwijs. De katholieke scholenstichting Primenius stapte over dit punt in januari 2019 naar de rechtbank. Die besliste dat Emmen de openbare scholen in de eerste vijf jaar van deze eeuw ruim een miljoen euro meer had gegeven dan aan het bijzondere onderwijs.

Emmen ging tegen die uitspraak in hoger beroep. De provincie Drenthe ondersteunt de gemeente hierin. ''Wij zien geen overschrijding'', zegt een woordvoerder hierover. Alles in de boekhouding klopt dan ook, stellen de twee overheden.

Ook Primenius neemt nog geen genoegen met de eerdere RvS-uitspraak. De scholenstichting wil namelijk weten hoeveel geld zij nog verschuldigd zijn. Nu is dat onduidelijk, gaf een oud-bestuurder van de scholenorganisatie aan. Hij is er al sinds 2009 mee bezig en is inmiddels met pensioen. ''Wat we in ieder geval bereikt hebben is dat de gemeente Emmen voortaan de vijfjaarsrekening naar ons opstuurt. Dat gebeurde eerst niet''.