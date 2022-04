Meer woninginbraken in Drenthe het afgelopen half jaar

In het afgelopen half jaar zijn in Drenthe zo'n zestien procent meer woninginbraken gepleegd dan tijdens deze periode in 2021 en 2022. Dat blijkt uit cijfers van de politie. Tussen oktober vorig jaar en maart dit jaar werd 394 keer ingebroken, terwijl dat het jaar ervoor 340 keer gebeurde.

Alleen de provincies Flevoland en Overijssel (+18 procent) kenden een grotere stijging dan Drenthe. Landelijk gezien is er sprake van een lichte stijging van het aantal woninginbraken. In Zeeland en Zuid-Holland daalde het aantal inbraken juist.

Relatief veel inbraken in De Wolden en Meppel

In Drenthe waren de meeste inbraken in de gemeente Emmen, maar inwoners van De Wolden en Meppel hadden de meeste kans om slachtoffer te worden van een woningbraak. Inbrekers sloegen relatief gezien het minst vaak toe in Assen.