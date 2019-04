Op Tjak: Landhuis Valkenstijn krijgt historisch element terug

Deze steen is de representatie van het tweede huwelijk van de eerste eigenaar en oprichter van het landgoed Valkenstijn. Toen had het nog de werkelijke naam "de heerlijkheid Vredevelt" zoals het werd genoemd. De eerste eigenaar was Zeino Joachem van Welvelde. Deze gevelsteen zat bij de sloop in 1966 ingemetseld in de oostelijke muur van het landhuis.Beide originele gevelstenen zijn toen naar het Drents Museum gegaan als één van de weinige herinneringen aan het landhuis Valkenstijn. Daarom zal de tweede gevelsteen, net als de eerste steen, ingemetseld worden in het pad (de oude gang) dat door het huis loopt.