Cursus palliatieve zorg voor verpleegkundigen WZA: leren om ongeneeslijk zieken beter bij te staan

Verpleegkundigen krijgen veel te maken met ongeneeslijk zieken, oftewel de palliatieve zorg. Maar vanuit hun basisopleiding leren ze niet hoe met die patiënten om te gaan. Mede op initiatief van longarts Sander de Hosson van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is er nu een cursus om verpleegkundigen die kennis bij te brengen. De Hosson ziet daarmee een lang gekoesterde wens in vervulling gaan.

Het is donderdagavond 21 april. Vier dagen voor het moment dat officieel bekend wordt gemaakt dat de nascholing voor verpleegkundigen wereldkundig gemaakt wordt. Hij rijdt over de A7 naar huis na een lezing in Katwijk. De aanwezigen heeft hij dan al verteld over de cursus. "Ik kon het niet laten". Bijna de hele terugreis heeft hij een glimlach op zijn gezicht. Want zijn levensmissie krijgt eindelijk vaste vorm.

De Hosson zet zich al zijn hele werkzame leven in voor betere palliatieve zorg. "Toen ik nog een jonge dokter was en het vak leerde, dacht ik: hè? We hebben het over de tumor, maar ik zag mensen doodgaan. Ik wist niet wat ik als dokter moest doen. Hoe begeleid ik iemand die stervende is? Hoe bereid ik iemand voor op sterven? Dat leerde ik helemaal niet. Dat miste ik echt. Al 15 tot 20 jaar geleden dacht ik: ik ga me hier echt voor inzetten. Dit wordt mijn missie."

Samenwerking KWF

De Hosson is longarts in het Wilhelmina Ziekenhuis Assen en medeoprichter van Carend, een platform dat de palliatieve zorg wil verbeteren. Hij vond partners in onder meer KWF en het Amsterdam UMC om zijn missie te realiseren.

Uit onderzoek van de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties blijkt dat een kwart van de ongeneeslijk zieke kankerpatiënten na een slechtnieuwsgesprek advies mist over mentale en lichamelijke klachten en steun aan naasten. En uit onderzoek van Nivel uit 2020 bleek dat bijna twee derde van de zorgverleners zich onvoldoende geschoold vindt op het gebied van palliatieve zorg.