Coronaregels geschrapt, dus ook de CoronaMelder-app kan de ijskast in

Zo'n anderhalf jaar geleden werd-ie landelijk uitgerold: de CoronaMelder-app. "We moeten alles op alles zetten om verspreiding van het virus de kop in te drukken", zei Hugo de Jonge, destijds minister van Volksgezondheid, over de app.

Toen een van de middelen in strijd tegen het coronavirus, maar inmiddels overbodig geworden. Daarom wordt de app vanaf vandaag buiten werking gesteld, nu bijna alle overgebleven coronamaatregelen zijn geschrapt. Ook het quarantaine-advies is vervallen, waardoor de CoronaMelder-app zijn functie heeft verloren. Volgens de Rijksoverheid hebben momenteel nog ruim twee miljoen mensen de app op hun telefoon.

Privacyprobleem

Over de inzet van de CoronaMelder was na lancering wel het enige te doen. Er werden zorgen geuit over het waarborgen van de privacy, en gebruikers ontvingen twee dagen lang geen meldingen nadat er een probleem hierover werd vastgesteld. Ook zijn er twijfels hoeveel besmette contacten de applicatie precies op weet te sporen.

Overigens was de CoronaMelder-app als eerst in Drenthe te gebruiken, al vanaf medio augustus. Later, in oktober, ging dat voor heel Nederland gelden. In onze provincie ging het om een proef. Ook Overijssel en een deel van Gelderland maakten daar deel van uit.