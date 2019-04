Bobby Bos in 24 uur van Le Mans

Bobby Bos uit Klazienveen neemt in het weekend van 20 april deel aan de 24 uur van Le Mans. De motorcoureur is gevraagd door het Tsjechische Exteria KSPCS Racing team. Bos is de eerste Drent die in Le Mans in actie gaat komen.

Bos rijdt dit jaar bij het Duitse HPC-Power Suzuki-Racing team in het Duitse IDM kampioenschap in de Superbike klasse. Omdat het Tsjechische team ook op Suzuki rijdt, heeft Bos toestemming om in Le Mans te starten.Bos heeft nog een week om zich voor te bereiden, maar is fit en in een goede conditie. Wel moet de Drent nog een sportmedische-keuring ondergaan en heeft hij voor Le Mans nog een racelicentie nodig. Bos is nog wel op zoek naar sponsors om de reis, de overnachtingen en het inschrijfgeld te bekostigen.