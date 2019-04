Vrouw maakt buurman uit voor pedofiel: 750 euro boete

De 42-jarige vrouw en haar partner verlieten na het oordeel van de rechter scheldend en tierend de rechtszaal. "Ze zijn het niet met mij eens", zei de rechter.Ook tijdens de zitting zelf ging het bijna mis. De man viel de vrouw telkens bij, waarop de rechter hem vroeg zich stil te houden. Even later noemde de man de rechter 'onbeschoft' en schakelde de rechter de hulp van de parketpolitie in. Als de man nog één woord zou zeggen, vloog hij eruit.De vrouw ontkende alle beschuldigen. Haar account op klacht.nl zou gehackt zijn. De buren en getuigen logen volgens haar allemaal. Daarnaast klaagde de Meppelse dat de politie haar niet heeft gehoord.Ze wilde graag haar man bij het verhoor op het bureau hebben. Dit mocht uiteindelijk, maar doordat de man zich telkens met het verhoor bemoeide liep dit uit in een scheldpartij. Ook wilde ze dat haar man als getuige werd gehoord in de rechtszaal, maar dit verzoek wees de rechter af.