Sportcast #34: De lange neus van Jafar Arias

In aflevering 34 van de Sportcast bespreken Dink Binnendijk, Niels Dijkhuizen en Dick Heuvelman het afgelopen sportweekend. FC Emmen wist eindelijk weer eens te winnen. De rol van Arias komt daarbij ook ter sprake. De spits zelf liet na Ajax weten dat niet iedere supporter zijn rol snapt. Ook binnen het sportpanel ontstaat daar discussie over. Dat geldt niet voor het spel van Anco Jansen. Iedereen is het eens over hoe belangrijk de aanvoerder is voor FC Emmen. Verder wordt gesproken over de nieuwe rol van Cees Bijl bij Emmen en of Ajax zelf had moeten ingrijpen bij de spreekkoren van de eigen aanhang gericht aan Kjell Scherpen.

Ook is er ruimte voor andere sport. Zo praat het panel over het debuut van Suthwalda in de tennis-eredivisie. Heuvelman vindt tennis meer een toernooisport en geen sport om competitie in te spelen. "Dat stelt in Nederland helemaal niks voor."Tot slot wordt er nog vooruitgekeken naar het WK Superbike dat dit weekend op het TT Circuit wordt verreden.Dink Binnendijk (directeur/hoofdredacteur RTV Drenthe)Niels Dijkhuizen (verslaggever RTV Drenthe)Dick Heuvelman (sportgeweten)René Posthuma