Politie krijgt 29 tips over windmolenterreur

Ben Timmermans, directeur van wegenbouwbedrijf Avitec uit Nieuw-Buinen, trok zich terug uit de bouw van het windpark in de Drentse Veenkoloniën nadat hij per brief ernstig werd bedreigd. Dat maakte de politie op 27 maart bekend. Die dag bleek ook dat ze een groot onderzoek is begonnen naar wat inmiddels bekendstaat als windmolenterreur.Een Team Grootschalige Opsporing onderzoekt de zaak met minstens twintig rechercheurs. Behalve Timmermans is inmiddels ook een Groningse bouwondernemer slachtoffer geworden. Vorige week werd bekend dat hij zich na ernstige bedreigingen heeft teruggetrokken uit de bouw van een windmolenpark bij het Groningse Meeden.Afgelopen jaren werden ook onder meer machines en akkers van windboeren uit Drenthe en Groningen vernield, werd asbest gestort bij het station in Delfzijl en werden namaak-nazi-pamfletten van (oud-)gedeputeerden Munniksma en Stelpstra verspreid in Drenthe. Ook dat maakt onderdeel uit van het onderzoek, bleek vorige week toen het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak besteedde.Die uitzending leverde in eerste instantie acht tips op. "In het totale onderzoek zijn het er nu 29, waaronder dus namen. We trekken al die tips na", zegt Schubart. De bedreiging van de Groningse ondernemer komt morgenavond in Opsporing Verzocht.