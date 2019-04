Medewerkers Treant Zorggroep ervaren hoe het is om dement te zijn

Bij het onderdeelzit een groepje medewerkers met een koptelefoon en een wazige bril op. Hier ervaren zij hoe het is om een vorm van dementie te hebben, in combinatie met staar. Op de koptelefoon komen piepjes, geluiden en vlagen van vroeger voorbij."Ik word hier echt heel onrustig van en begin er helemaal van te shaken", zegt een medewerkster, die de koptelefoon snel afzet. "Ik snap wel dat ouderen zich soms afzonderen en geen zin hebben om met activiteiten mee te doen.""Dit is gebaseerd op onderzoek van TNO en hiermee kan je je voorstellen hoe ouderen die dement zijn zich voelen", zegt projectcoördinator André Belt. Hij haalde de participatiekliniek naar Emmen. "Ik was in Brabant en heb dit zelf daar 24 uur mogen ervaren. Ik dacht: Dit moeten we naar Emmen halen."Ruim 1200 medewerkers van Treant Zorggroep komen deze en volgende week naar het terrein om de verschillende sessies bij te wonen. "Ik denk dat dit heel goed is voor iedereen die bij ons werkt. Of dat nou op de afdeling financiën, in de zorg of ICT is. We hebben hier in Emmen in deze omgeving veel te maken met vergrijzing." Belt hoopt dat er op de werkvloer ook anders gehandeld gaat worden."Even weer met je neus op de feiten gedrukt worden", zegt een vrijwilligster. "Iemand ziet echt slecht. Je moet dan niet alleen zeggen: 'Kijk daar een drempel'. Je moet echt even helpen, dat idee."In de tentwordt bij het vakjargon stilgestaan. "Waar mijn nekharen van overeind beginnen te staan, zijn woorden als 'voeren' of 'luiers'. Dat kan echt niet", zegt een verpleegkundige. "We gaan iemand eten geven en incontinentiemateriaal verschonen."Even verderop maken verzwaringspakken, slechtzichtbrillen en slechtgehoorkappen de medewerkers erg beperkt. "Ik heb ongeveer twintig kilo gewicht aan me hangen en hoor helemaal niks", blèrt een vrouw. "Ik zie mensen altijd over de afdeling schuifelen. Ik ben me er nu bewust van waarom dat is."Het Ontzorgfestival blijft tot en met 19 april op het terrein van Holdert in Emmen.