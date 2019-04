Lintje voor Jantje Douwes: al 61 jaar vrijwilliger bij het bloemencorso

Zo is Douwes-Hartlief al sinds haar tiende vrijwilligster bij Corsowijk Centrum. Ook is ze voor de tweede keer secretaris bij Vrouwen van Nu en is ze vrijwilliger bij de Historische Vereniging Ol Eel. Daarnaast is ze medewerker bij de computersoos in Eelde en was ze twintig jaar vrijwilliger bij de Kiesvereniging Gemeentebelangen Eelde.Bij het bloemencorso heeft de inwoonster van Eelde al 61 jaar een vaste taak, namelijk het maken van de kostuums voor de figuranten.Gemeente Tynaarlo noemt haar een "fantastische schakel in een breed netwerk in Eelde, Paterswolde en Eelderwolde." Volgens Tynaarlo is ze niet alleen goed in het bedenken van een idee, maar ook in het organiseren en uitvoeren daarvan.Douwes-Hartlief kreeg de koninklijke onderscheiding uit handen van burgemeester Marcel Thijsen