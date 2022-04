Liefde voor FC Emmen is... een tattoo laten zetten

Clubliefde gaat diep. Als supporter van FC Emmen is het hoog tijd om die liefde te bezegelen, vindt Jan-Georg Ruiter. Na het grote feest van de promotie vorig weekend laat hij zijn gedroomde tatoeage zetten.

"Hier moet ie komen." Jan-Georg Ruiter staat in Tattoostudio Carolien in Nieuw-Amsterdam. Hij schuift de mouw van zijn shirt omhoog. Met zijn vinger schetst hij een rechthoek op zijn bovenarm. "Ongeveer zeven bij tien centimeter." Het gaat hier over het logo van zijn geliefde club FC Emmen. "Ik wilde 'm al langer. Maar nu komt het er echt van."