El Azzouzi niet speelgerechtigd: Dan maar trainen bij Feyenoord

De bus was vanmiddag al vlakbij Zwolle toen Zakaria El Azzouzi, de laatste aanwinst van FC Emmen, te horen kreeg dat hij nog steeds niet speelgerechtigd is voor de Drentse club en dus onverrichter zake meereisde met het tweede elftal naar Rotterdam. Op Varkenoord speelde het team van trainer Casper Goedkoop vanmiddag de zesde wedsrijd in de kampioenspoule van de reservecompetitie.

"Dit is enorm balen natuurlijk", aldus El Azzouzi die een maand geleden transfervrij naar Emmen kwam. "Dit had toch bekend moeten zijn bij de club, maar ik heb niets gehoord." Ook de trainers waren kennelijk niet op de hoogte van de huidige status van de aanvaller. "Nu heb ik op een bijveldje van Varkenoord voor mezelf getraind", laat El Azzouzi weten.De oud-speler van Ajax, FC Twente, Sparta en Excelsior lag prima op schema richting zijn debuut in de hoofdmacht van FC Emmen en zou vandaag zijn eerste speelminuten maken in het tweede. "Het heeft te maken met mijn zaakwaarnemer, die alleen een Engelse licentie heeft. Omdat hij niet geregistreerd is bij de KNVB is het nu nog niet rond. Maar inmiddels zijn de papieren opgestuurd en verwacht ik dat alles aan het einde van de week geregeld is."Overigens won FC Emmen 2 het duel in Rotterdam met 2-0 door twee goals van Wouter Marinus.