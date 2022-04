Lichte daling in geweld tegen politieagenten Noord-Nederland maar soort geweld steeds ernstiger

Psychologische eisen

Natuurlijk, als je bij de politie gaat weet je van tevoren dat je op straat niet altijd met fluwelen handschoenen aangepakt zult worden. Nieuwe agenten worden van tevoren getraind in weerbaarheid. Ook moeten ze aan psychologische eisen voldoen.

Jongedijk: "Maar sommige dingen, daar kun je je niet op voorbereiden. Dan weet je pas als het je overkomt hoe ernstig het is en hoeveel last je ervan hebt."

"En dat voelt dus dubbel. Je weet dat je te maken kan krijgen met geweld. Maar als het feit dermate ernstig is, dat collega's zich echt geïntimideerd voelen, daar hebben ze last van. Dat nemen ze mee." Ook uit Jongedijk zijn zorgen over collega's die fysieke klachten overhouden en daardoor lange tijd niet kunnen werken.

Campagnes

De teamchef benadrukt dat geweld tegen agenten niet getolereerd wordt. Ook zijn er afgelopen jaren meerdere campagnes geweest om het geweld tegen hulpverleners terug te dringen. Hebben die dan geen zin gehad?

"Die hebben zeker wel zin, denk ik. Maar het is natuurlijk de vraag of je in je hoofd teruggrijpt naar zo'n campagne als emoties hoog oplopen. De een doet het wel. Een ander is zo doorgeschoten dat het niet lukt. Maar in algemene zin denk ik wel dat het zinvol is."

Einde corona

Om het geweld tegen te gaan doet de politie er naar eigen zeggen alles aan om samen met het Openbaar Ministerie de daders op te sporen en aan te pakken. "Daarnaast blijven wij als politiemensen de-escalerend optreden, daar trainen wij onze mensen in. Dus altijd het gesprek blijven aangaan", benadrukt Jongedijk.