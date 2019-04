Drentse Anjerprijs voor Gedeelde Verhalen

Stichting Gedeelde Verhalen sleepte vanavond de Drentse Anjerprijs in de wacht voor haar historische theaterproducties. In Muziekcentrum Westerveld in Dieverbrug namen de makers een cheque van 5.000 euro in ontvangst.

Volgens de jury onderscheidt Gedeelde Verhalen zich door een historisch verhaal van verschillende kanten te belichten. Vorig jaar speelden ze het stuk Aan De Andere Kant. Dit was het eerste deel van een drieluik over de Nederlands-Molukse geschiedenis.Het is de tweede keer dat het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe de Drentse Anjerprijs uitreikt. Vorig jaar ging de prijs naar Danshuis Noord, die met het geldbedrag de danstheatervoorstelling Generation I maakte over jongeren en nieuwe media.De andere genomineerden waren Stichting Event Support Meppel en Stichting De Groene Ruimte uit Borger. Zij ontvangen beide 1.000 euro.De Drentse Talentprijs Cultuur gaat dit jaar naar kunstenares Anne-Wil Lufting uit Nieuw-Amsterdam. Zij wint 2.500 euro en een sculptuur van Els Mondt.Lufting maakt kunstwerken van leer, kunstleer en bisonyl. De jury noemt haar werk conceptueel en zintuiglijk met veel zeggingskracht en power.De Drentse Talentprijs werd voor de negende keer uitgereikt door Stichting Kunst & Cultuur. Vorige winnaars waren onder anderen musicaltalent Willemien Dijkstra in 2018 en dj/producer Code-E in 2017.