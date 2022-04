Groene GGZ moet Lentis biodiverser en cliënten gelukkiger maken

Nadat de eerste zaaidag van Lentis in Zuidlaren op 1 april vanwege het teleurstellende weer niet doorging, stond deze vrijdag dan toch op het programma. In het kader van de Groene GGZ, waarbij medewerkers en cliënten uitgedaagd worden meer naar buiten te gaan, werd een groot oppervlakte ingezaaid met bloemenzaad.

Over ongeveer 2 maanden moet het terrein van Lentis er dan ook een stuk fleuriger bij liggen. In samenwerking met het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid (IVN) en hovenier A. de Boer uit Assen, wordt het terrein van in totaal 80 hectare steeds mooier.

Meer bloemen, meer bijen

"We zaaien vandaag wilde bloemenmix om de biodiversiteit hier te verbeteren", zegt Leonie Bais. Zij is als onderzoekster aan Lentis verbonden en staat pal achter het idee van de Groene GGZ. "Dat is een landelijke stroming die in opkomst is", zegt Bais. "Groen en natuur worden ingezet voor de behandeling van cliënten binnen de GGZ. Dat kan van alles zijn: van een blotevoetenwandeling tot het inzaaien van bloemen, zoals hier. Het gaat echt om activiteiten in het groen."

Tegelijkertijd helpt Lentis op deze manier de natuur een handje. "Je geeft iets terug, dat zijn we hier heel duidelijk aan het doen. De biodiversiteit wordt een handje geholpen. Met meer verschillende bloemen, krijg je hier ook meer bijen. Het versterkt elkaar enorm."

Sneller naar buiten

Emma Toussaint, studente Healthy Ageing aan de Hanze Hogeschool, heeft van de Groene GGZ bij Lentis haar afstudeerproject gemaakt. "Ik ben zelf heel erg van de gezonde leefstijl en geloof dat het veel invloed heeft op het welzijn van mensen", zegt Toussaint.

Om ideeën uit te lokken hing Toussaint drie grote doeken op waar medewerkers en cliënten hun ideeën op kwijt konden over mogelijke nieuwe activiteiten. "Er is een inspiratiemuur, een muur voor plannen en een actiemuur", legt Toussaint uit. "Want uiteindelijk zijn plannen mooi, maar we willen er écht iets mee doen."

Zelfvoorzienend