Wat is er dit weekend te doen in Drenthe?

Bijtjes, lammetjes, voorjaarsmarkten. De lente is in volle gang en dat is dit weekend te merken.

Bakkers klaar? Bakken maar!

De voorjaarsmarkt is terug in Emmer-Compascuum. Stichting Markt Westerdiep start het seizoen met een braderie en rommelmarkt van 09.00 uur tot 17.00 uur. Om het evenement extra luister bij te zetten is er een bakwedstrijd georganiseerd. Lokale hobbybakkers nemen het tegen elkaar op tijdens 'Heel Emmercompas bakt'. Een vakkundige jury beoordeelt de taarten.

Ook in Zuidlaren is er een bakwedstrijd. Tot zaterdag 10.30 uur kunnen deelnemers hun zelfgemaakte appeltaart inbrengen bij museum De Wachter. De winnaar wordt om 13.30 uur bekend gemaakt door de voorzitter van de jury, voormalig sportcommentator en bakkerszoon Evert Ten Napel

Teekmarkt

Een gratis informatieve markt over teken en de ziekte van Lyme in Exloo zaterdag. Aan de Polweg kun je tussen 10.00 uur en 16.30 uur terecht met vragen over de ziekte van Lyme.