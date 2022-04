Screening naar longkanker blijft uit, John Franke blijft positief

Hij gaat dood aan kanker maar geeft niet op. John Franke, raadslid in de gemeente Tynaarlo, blijft zich inzetten voor betere onderzoeken naar longkanker. Met zijn voorstel om een bevolkingsonderzoek naar de ziekte in te voeren (zoals dat ook al met prostaatkanker het geval is), kreeg hij de voltallige raad van Tynaarlo achter zich. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) ziet nog wél beren op de weg.

Dat bleek in de beantwoording van de motie door staatssecretaris Paul Blokhuis. Volgens het ministerie van VWS is het lastig om de doelgroep te bepalen die gescreend moet worden. Wél noemt hij screenings (en dus bevolkingsonderzoeken) 'veelbelovend' voor het terugdringen van het aantal longkankerslachtoffers.

Taboe doorbreken

John Franke pleit voor een bevolkingsonderzoek onder mensen boven de 50 jaar. Eens in de twee jaar zou iedereen gescreend worden. Daarmee moet het aantal mensen dat overlijdt aan longkanker, snel teruglopen.

"We willen vooral het taboe doorbreken", zegt Franke. "De NELSON-studie (het Nederlands Leuvens Longkanker Screenings Onderzoek, red.) heeft aangetoond dat een screening enorm effect heeft. Dat het ministerie nu niet naar een bevolkingsonderzoek wil, ligt in het feit dat ze niet weten wie gescreend moeten worden."

Huisarts belangrijk

Franke, die onder meer Longkanker Nederland, KWF en een groep huisartsen aan zijn zijde vindt, meent dat het ministerie het probleem 'verkeerd benadert'. "Het ministerie stelt dat het lastig is om de mensen die roken te vinden. 80 procent van de mensen met longkanker, heeft gerookt. Hoe vind je die? Het ministerie worstelt daar mee."

Maar volgens de inwoner van Zuidlaren hoeft dat niet zo moeilijk te zijn. "Je zou een systeem bij de huisarts kunnen opzetten. De huisarts kan een register aanleggen voor mensen die roken. Daarbij speelt de huisarts een belangrijke rol in het uitnodigingen van potentiële longkanker-kandidaten voor een onderzoek."

'Goed uitgangspunt'

Dat er eerst niets gebeurt met de motie uit Tynaarlo, noemt Franke geen domper. "Nee, zeker niet. We hebben vanuit het ministerie een bevestiging gekregen dat een screening zou leiden tot een daling van het aantal slachtoffers. Dat is al iets. Het probleem zit hem nu in het vinden van de doelgroep die je zou moeten scannen. Daar moet je met elkaar mee aan de slag."