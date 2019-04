Bedrijvenvereniging veroordeelt bedreiging van lid Ben Timmermans

Ben Timmermans, eigenaar van het bedrijf Avitec in Nieuw-Buinen, is ernstig bedreigd en trok zich twee weken geleden terug uit de werkzaamheden. Timmermans is lid van de VVBK.Voorzitter Jan Nieboer zegt dat de bedreigingen te ver gaan. "De VVBK zet zich in voor het belang van de ondernemers in dit gebied", zegt hij tegen RTV Noord . "We vinden dat wij ons openlijk uit moesten spreken over deze gang van zaken. Dit is strafbaar en hier kunnen we nooit begrip voor hebben."Nieboer zegt dat veel leden van de Vereniging voor Bedrijven Kanaalstreek tegen de plannen voor een windpark zijn. Nieboer zelf is naast voorzitter van de VVBK ook voorzitter en woordvoerder van Platform Storm. In die rol zei hij in juli vorig jaar over dreigbrieven: "Het is niet goed, maar wel te begrijpen."Als voorzitter van de Vereniging voor Bedrijven Kanaalstreek neemt hij stelling in, nu één van zijn leden is bedreigd. "Wij vonden dat dit heel duidelijk moest zijn richting onze achterban. Het voltallige bestuur vindt: dit soort weerstand kan niet."Nieboer geeft verder te kennen dat zijn verschillende rollen niet in conflict zijn met elkaar. Volgens hem zijn de leden van de Vereniging voor Bedrijven Kanaalstreek enkele jaren geleden geïnformeerd over zijn rol als voorzitter van Platform Storm. "Daar heeft toen niemand op gereageerd."De politie heeft inmiddels 29 tips binnengekregen in het onderzoek naar de dreigementen aan het adres van Timmermans en een Groningse bouwondernemer en andere windmolenterreur.