'Onderdelen windmolens niet door bebouwde kom naar Drenthe'

Wethouder Kees Swagerman vindt het logischer de onderdelen via het water naar Drenthe te transporteren, zegt hij tegen RTV Noord . Het gaat in eerste instantie om de onderdelen voor de proefmolen, die er voor de zomer moet staan. Als die voldoet, worden de overige 44 molens gebouwd.De gemeente Oldambt heeft een toestemmingsaanvraag van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) voor exceptioneel transport afgewezen. Transport via de N33, is ook geen optie, omdat de onderdelen niet onder de viaducten door passen.Swagerman heeft twee grote bezwaren: "Allereerst de ingreep die het doet langs de wegen. Om het exceptioneel transport doorgang te laten vinden, moeten enkele honderden bomen worden opgekroond tot doorrijhoogte. Dat geldt zowel voor gemeentelijke als particuliere bomen. Het landschapsbeeld zou hierdoor enorm veranderen."Ook vreest Swagerman schade. "Het vervoer gaat dwars door een dorp. Daar kun je wegen, rotondes en afritten beschadigen. Bij dit soort zware transporten is de kans reëel dat wegfundamenten beschadigen en dan ontstaan er onveilige situaties. De combinatie van factoren bij elkaar, maakt dat we de toestemming hebben geweigerd."De wethouder ziet graag dat de onderdelen van de windmolens over water vervoerd worden. "Die onderdelen komen uit de Eemshaven. Volgens mij kun je dat prima over het water vervoeren. Dan kom je vanzelf bij de Drents Monden uit. Maar ik weet niet of dat technisch mogelijk is."Of de windmolens nu definitief niet door Oldambt vervoerd gaan worden, is nog niet duidelijk. "Feitelijk kan het Rijk ons overrulen in het kader van grotere belangen. Gezien het feit hoe er met windmolenparken omgegaan wordt, zou ik dat niet raar vinden."