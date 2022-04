Rechter fluit Midden-Drenthe terug: vergunning Wadudu onterecht verleend

De gemeente Midden-Drenthe moet opnieuw kijken naar de vergunning die ze in 2017 heeft verleend aan insectenkwekerij Wadudu in Beilen. Dat heeft de bestuursrechter in Groningen bepaald in een rechtszaak die was aangespannen door omwonenden die al jaren klagen over overlast van het bedrijf. De huidige omgevingsvergunning is volgens de rechter ten onrechte verleend.

Wadudu heeft in Beilen een vestiging op bedrijventerrein Noordveen. Het gaat officieel om een onderzoekscentrum voor onder meer meelwormen en black soldier flies, een vliegensoort. Maar behalve onderzoek vindt er ook productie plaats. Omwonenden klagen al jaren over met name stankoverlast, maar voormalig buurman Luuk Oosting zegt ook last te hebben van ongedierte in huis als gevolg van de werkzaamheden van Wadudu.

Afzuiginstallatie

De gemeente legde het bedrijf extra maatregelen op om de geuruitstoot binnen de perken te houden. Zo bepaalde ze dat alle ramen en deuren dicht moesten blijven en dat de kweek- en verwerkingsruimte een afzuiginstallatie moest krijgen, zodat de geuren alleen via de luchtbehandelingsinstallatie het pand zouden verlaten. Verder moest afval dat stank kon veroorzaken onmiddellijk van het terrein worden afgevoerd. De Raad van State oordeelde vorig jaar dat Wadudu en de gemeente op deze manier voldoende doen om de overlast binnen de perken te houden.

'Belazerd door de gemeente'

Maar de bestuursrechter oordeelt nu dus dat de gemeente in 2017 nooit de juiste vergunning aan het bedrijf heeft afgegeven nu niet alleen sprake is van onderzoek, maar ook van het kweken van maximaal duizend kilo insecten per week. "Stiekem heeft Wadudu steeds meer activiteiten ontplooid. De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) heeft altijd gezegd dat dit bedrijf niet op dit terrein thuishoort, maar de gemeente Midden-Drenthe heeft iets proberen recht te praten wat krom is", zegt Luuk Oosting, die na een jarenlange juridische strijd inmiddels is verhuisd naar Westerbork. "Wij zijn belazerd door de gemeente. Onbegrijpelijk dat dit kan in Nederland."

Zijn vrouw is volgens hem overspannen geraakt van de hele situatie. "We hebben ons huis veel goedkoper moeten verkopen." Hij bereidt dan ook een schadeclaim voor in overleg met zijn advocaat. Om hoeveel geld het gaat, kan Oosting nog niet zeggen.