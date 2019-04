Rosa da Silva wint Sonneveldprijs

Juryvoorzitter Tom Dicke loofde het veelzijdige talent van Da Silva dat van het podium spatte. "Rosa da Silva uit Klazienaveen heeft als klein meisje meegedaan aan Hennie Huismans Miniplaybackshow. Ze heeft een Portugese vader, een Nederlandse moeder en woont in Amsterdam. Waar hoort zij thuis? De voorstelling bestaat uit aan elkaar gehechte scenes die worden afgewisseld met veelzijdige zang en muziek."Eerdere winnaars zijn onder meer Maarten van Roozendaal, Pieter Derks, Van der Laan en Woe, Thomas Acda, De Vliegende Panters en Stefano Keizers. De organisatie is in handen van het Amsterdams Kleinkunst Festival. De prijs is vernoemd naar zanger en cabaretier Wim Sonneveld (1917-1974).