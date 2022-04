Verdachte van brandstichting twee huizen in Hoogeveen blijft in cel

Op de avond van 15 april brak in een huis aan De Kroon brand uit in een keuken. Twee huizen verderop gebeurde hetzelfde op de bovenverdieping. De brandweer had het vuur snel onder controle en er raakte niemand gewond. Dezelfde avond werd de Hoogevener opgepakt.

Of de man heeft bekend en wat de aanleiding zou zijn geweest voor de branden, is niet duidelijk. Omdat het onderzoek naar de zaak nog loopt, wil een woordvoerder van het OM verder niks over de zaak kwijt. Over twee weken moet de raadkamer van de rechtbank bepalen of het voorarrest van de man opnieuw wordt verlengd.