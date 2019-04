Hoogeveen krijgt mogelijk een Knarrenhof

Een Knarrenhof is een woonvorm waarbij mensen van alle leeftijden in ouderwetse hofjes met elkaar samenleven. Volgens Welzijnswerk is het een vrijblijvende gemeenschap waar bewoners kunnen profiteren van elkaars kennis en gezelschap.De hofjes zijn bedoeld voor 'starters, oudere jongeren, jongere ouderen en senioren'. Zo moet een levendige gemeenschap ontstaan. Een van de doelen van de woonvorm is dat de oudere bewoners minder hoeven te leunen op mantelzorg.Het eerste en tot nu toe enige Knarrenhof werd in 2018 opgeleverd in Zwolle. In Assen en Emmen zijn ook plannen voor een Knarrenhof. In de provinciehoofdstad hebben zo'n honderd mensen zich aangemeld. De gemeente is op zoek naar een passende locatie. In Emmen heeft de gemeente al een locatie gereserveerd.Welzijnswerk vraagt mensen die interesse hebben om in een Knarrenhof in Hoogeveen te wonen om zich te melden