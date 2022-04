Illegale bewoners Ermerstrand krijgen zes maanden om te verhuizen

De gemeente is gisteren begonnen met gesprekken met de eigenaren en bewoners over het verhuizen naar een ander onderkomen.

"Zorg en aandacht voor de persoonlijke situatie is hierbij belangrijk. Dat is ook de reden dat ze zes maanden in plaats van de wettelijke zes weken de tijd krijgen om andere woonruimte te vinden. Maatschappelijk Welzijn Coevorden kan hierbij helpen. De gemeente spreekt ook ondernemers en uitzendbureaus die chalets verhuren aan zorgcliënten of arbeidsmigranten", stelt de gemeente in een verklaring.