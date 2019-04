Zandvoort kan de champagne koud zetten, 'maar de kurk kan er nog niet af'

Venema zegt voor 99,5 procent zeker te zijn. Waar hij dat op baseert, wil hij niet zeggen. "Laat ik het zo zeggen: ik vertrouw mijn bron volledig."Jan Lammers, de beoogd sportief directeur van de Dutch Grand Prix, kan het nieuws nog niet bevestigen. Venema snapt dat wel. "Ze zijn nog bezig met de details. Formula One Management (FOM) brengt pas iets naar buiten als het definitief is, dus ik snap wel dat Zandvoort nog wat terughoudend reageert."Volgens Lammers zijn ze er in Zandvoort bijna uit. "Het gaat echt supergoed", vertelt hij. "We moeten nog wat puntjes op de i zetten, maar we zien dit echt niet meer fout gaan."Wat die 'puntjes op de i' zijn, is niet duidelijk. "Het is gewoon een omvangrijk project", legt Lammers uit. "Dit vereist zorgvuldige onderhandelingen. Het is net als wanneer je een huis koopt, er zijn gewoon heel veel dingen bij betrokken."Maar dat er volgend jaar in Zandvoort wordt geracet, en niet in Assen, lijkt een zekerheidje. "We kunnen de champagne koud zetten, maar de kurk kan er nog niet af", aldus Lammers.Volgens Lammers kan het niet lang meer duren voordat de handtekeningen worden gezet. Meestal maakt FOM in juni de kalender voor volgend jaar bekend. Formule 1 Magazine-hoofdredacteur Venema denkt dat er komend weekend misschien meer duidelijkheid komt. "Dan is de duizendste grand prix", zegt hij. "Ook is er een Heineken-feestje, dus ik dacht: één en één is twee. Maar het kan niet lang meer op zich laten wachten, want over een jaar moet er al geracet worden."Op de vraag of Lammers komend weekend rekening houdt met een bekendmaking, reageert hij ontwijkend. "Als ik daar 'ja' op zou zeggen, breng ik het al naar buiten", lacht hij.Lee van Dam uit Assen liet gisteren nog namens de Drentse Stichting Grand Prix Foundation weten dat er zondagavond nog contact is geweest met de FOM. "Ze waren er toen nog niet uit met Zandvoort. Ze hebben ons wel beloofd, mochten ze er niet uitkomen, dat ze dan meteen naar ons toe komen."