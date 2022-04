Klaas legt gigapuzzel van 33.600 stukjes: 'Dit is once in a lifetime'

Kost wat moeite, maar dan heb je ook wat. Tussen september en april legde Klaas Uiterwijk (60) een letterlijk kamerbrede puzzel van maar liefst 33.600 stukjes op de vloer van zijn huis in Hollandscheveld. Het knap staaltje monnikenwerk wordt tot en met morgen vond nog tentoongesteld. Daarna wordt de gigapuzzel uit elkaar gehaald. Klaas: "Dit is once in a lifetime."

Klaas is een fervent puzzelaar. Voor duizend stukjes draait hij zijn hand niet om. Sterker nog, dat legt hij in anderhalf avond. Zijn kinderen verrasten hem daarom met een echte uitdaging: een legpuzzel van ruim 30.000 stukjes. Een klus die aanzienlijk meer tijd in beslag nam: ruim een half jaar. Woensdagavond viel het laatste stukje op zijn plaats. Of Klaas niet knettergek is geworden van al dat gepriegel? "Ik was al gek voordat ik er aan begon, hoor", lacht hij.