Nieuwenweg verkast naar Frankrijk

Na vier jaar gaat Nieuwenweg Bundesliga-club HSG Bad Wildungen Vipers inruilen. In 2015 maakte de rechteropbouwspeelster de overstap van E&O naar Duitsland. Bij HSG Bad Wildungen Vipers ontpopte ze zich tot doelpuntenmachine.In Frankrijk heeft Nieuwenweg een nieuwe uitdaging gevonden. Chambray Touraine Handball komt uit op het hoogste niveau in Frankrijk en sloot de reguliere competitie af op de zevende plaats. Door de notering mag de club in de lente meedoen aan de kampioensfase.Chambray Touraine Handball speelt haar thuiswedstrijden in Chambray-lès-Tours. Het plaatsje in Frankrijk ligt zo'n tweehonderd kilometer onder hoofdstad Parijs.Eerder maakte ook provinciegenoot Mariël Beugels bekend HSG Bad Wildungen Vipers na dit seizoen te verlaten. De spelmaakster uit Benneveld, die ook doorbrak bij E&O, verdedigt na de zomer de clubkleuren van tweede Bundesliga-club SG 09 Kirchhof.