Geen schikking met OM, wel celstraffen voor ritalinhandelaren

Ondanks een schikkingsvoorstel zijn drie mannen uit Groningen en een vrouw uit Almere voor jarenlange handel in ritalin (een medicijn op recept verkrijgbaar voor ADHD), valsheid in geschrifte en witwassen celstraffen tot drie jaar opgelegd. Een van hen, een 45-jarige Groninger, heeft zich ook schuldig gemaakt aan flessentrekkerij rondom bouwprojecten in Onnen en Oosterhesselen.

De vier stonden medio maart terecht voor de Noordelijke Fraudekamer in Groningen. Kort voor de inhoudelijke behandeling van de zaak kwam de officier van justitie met een schikkingsvoorstel. Met de verdachten was een deal gemaakt over de erkenning van de feiten, de eis en het terugbetalen van het illegaal verkregen geld. Hen zouden alleen taakstraffen en voorwaardelijke celstraffen worden opgelegd. Een van de vier had al schadevergoedingen betaald.