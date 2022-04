Streep door pleinenfestival op Donderdag Meppeldag

Tot in de late uurtjes dansen op de pleinen van Meppel. Het is er komende zomer niet bij. Donderdag Meppeldag keert terug na twee jaar corona-afwezigheid, maar in stevig veranderde vorm. De dagactiviteiten blijven, maar er gaat een streep door het pleinenfestival in de avonduren. Een grote domper, stelt de organisatie: "Helaas moet het anders omdat de partijen niet op één lijn zitten", stelt de organisatie.

"De laatste weken is veel gespeculeerd over Donderdag Meppeldag 2022. Er is dan ook veel gaande geweest bij de voorbereiding", schrijft de stichting. "Na vele maanden van overleg zijn er helaas diverse belanghebbende partijen die nog niet op één lijn zijn gekomen en daarom wordt het dit jaar allemaal een klein beetje anders. Zo zal er dit jaar helaas niet een pleinenfestival komen zoals we dat de afgelopen jaren gewend waren. Maar wel tot 21.00 uur een geweldig mooi feest voor iedereen. En na 21.00 uur staat het de horeca vrij om door te gaan met feest en muziek in hun eigen restaurant of café."

Geldzorgen

De Meppeldag-organisatie zegt geldzorgen te hebben en zoekt verschillende manieren om meer geld binnen te halen. "De coronatijd was voor veel van onze sponsoren een pittige tijd en als organisatie hebben wij er ook zeker geen geheim van gemaakt dat wij mede hierdoor ook voor een grote financiële uitdaging staan. Daarom zijn we momenteel nog steeds druk op zoek naar sponsoren." Ook particulieren kunnen een bijdrage leveren door 'vriend van Meppeldag' te worden.

De ondernemers van Meppel reageren geschrokken op de uitkomst, zo vertelt Brigitte van Regteren van Koninklijke Horeca Meppel. "We hebben in de geruchtenmolen wel iets gehoord, maar wisten verder van niets. We hebben nog geen duidelijke uitleg gekregen vanuit de organisatie en tasten dus ook nog even in het duister, maar als horecaondernemers zijn wij hier niet blij mee. Een Meppeldag zonder pleinenfestivalis een rare gedachtengang." Ze hoopt dat de keuze niet definitief is. "Wellicht kunnen we nog een oplossing vinden."