NAC uit, altijd lastig

In competitieverband kwamen NAC en FC Emmen elkaar tot nu toe 23 keer tegen. Acht keer won NAC, vijf keer ging Emmen met de winst aan de haal en tien keer speelden de ploegen gelijk. Zeven van die overwinningen boekte NAC in eigen huis. In Breda kwam FC Emmen tot nu toe tot maar tot één zege.FC Emmen heeft het dus vaak lastig in Breda. Behalve een paar 'normale' uitslagen, liep het ook een paar flink uit de klauw. In 90/91 werd het maar liefst 7-1 voor NAC. Twee seizoenen later zegevierde NAC opnieuw met zes doelpunten verschil. Toen werd het 6-0.Die ene overwinning werd geboekt in het seizoen 89/90. Voor 2.266 toeschouwers scoorde Gerrie Schaap al na acht minuten de openingstreffer voor Emmen. Zeven minuten later maakte Ton Cornelissen gelijk en in de 37ste minuut viel het laatste doelpunt van de wedstrijd, toen Marc Zegerius na een mooie combinatie met Rudy Metz, Jan de Jonge en Schaap NAC-keeper John Karels passeerde.Dit seizoen verloopt niet helemaal volgens plan voor NAC. De club uit Breda heeft 21 punten en moet in de laatste vijf wedstrijden vol aan de bak om directe degradatie te ontlopen. Wat in het voordeel spreekt van de Bredase formatie voor vanavond, is dat 15 van de 21 punten in eigen huis werden veroverd. NAC werd in het eigen Rat Verlegh Stadion dit seizoen zes keer geklopt. Vier keer was er winst en ook vier keer een gelijkspel.Beide ploegen zijn niet heel erg in vorm de laatste weken. Zowel Emmen als NAC pakte in de laatste vijf wedstrijden vier punten.FC Emmen boekte zondag voor het eerst in bijna twee maanden weer een overwinning. NAC hoopte na het opstappen van Mitchell van der Gaag en het aanstellen van Ruud Brood op een schokeffect. De eerste wedstrijd onder leiding van de nieuwe trainer werd gelijkgespeeld (1-1 tegen VVV), een week later werd gewonnen van Excelsior met 1-2.Als FC Emmen de onderlinge geschiedenis met NAC achter zich laat en vanavond weet te winnen, komt de ploeg van Dick Lukkien op 31 punten: een voorsprong van tien punten op NAC. Directe degradatie lijkt dan uit het zicht verdwenen.Als de concurrentie punten morst, kan Emmen een flinke stap zetten en dat is helemaal niet ondenkbaar. Excelsior gaat namelijk op bezoek bij Ajax en De Graafschap moet naar PSV. Ook Fortuna Sittard is nog in zicht voor FC Emmen. De Limburgers nemen het thuis op tegen provinciegenoot VVV.