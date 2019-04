Eigenaren Torenflat Emmen willen lift vervangen

De 86-jarige Henny Gebben-Siepel moest eind februari door de brandweer van haar balkon gehaald worden. Gisteren was de lift weer kapot, net toen zij wilde verhuizen. De spullen zijn met een hoogwerker van het balkon gehaald. De lift is 's middags gerepareerd.Pandgarant uit Groningen beheert vierhonderd VvE's in Drenthe, Groningen en Friesland. Ook die van de Torenflat in Emmen. "We hebben de vereniging geadviseerd om de lift te vervangen", zegt directeur Sake Teil.De VvE staat hier volgens Teil positief tegenover. "Zij moet dit wel voorleggen aan haar leden tijdens een vergadering. Die gaan er uiteindelijk over. Het is wel een behoorlijke investering", zegt Teil.De VvE heeft een contract met liftleverancier Schindler Liften. "Zij moeten ervoor zorgen dat de lift operationeel is. Er schijnen onderdelen moeilijk verkrijgbaar te zijn. Dit is een vervelende situatie. We hebben gezegd: niet langer pappen en nathouden."Een datum voor de ledenvergadering waarin de vervanging van de lift aan de orde komt, is er nog niet.