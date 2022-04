Vrijwilligers Arboretum Assen onderscheiden met lintje

Simone Bakker-Weenink en Harry Berg zijn beide vanochtend benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De twee kregen de versierselen opgespeld door burgemeester Marco Out, onder meer vanwege hun vrijwilligerswerk voor het Asser Arboretum. De uitreiking vond plaats tijdens de uitgestelde viering van het 20-jarig bestaan van de bijbehorende stichting.

Bakker is mede verantwoordelijk voor de ontwerp- en werktekeningen die aan de basis hebben gelegen voor de aanleg van het Arboretum. Verder is zij de coördinator van de vrijwilligers, verzorgt ze rondleidingen en is ze mede verantwoordelijk voor de jaarlijkse plantlijst. Daarnaast is ze vrijwilliger bij de Asser Roei Club.