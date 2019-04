Veroordeelde psychiater staat nog in BIG-register

Alleen zorgverleners die geregistreerd staan in het BIG-register mogen hun beroep uitoefenen. Zorgverleners die vervolgd zijn in Nederland of het buitenland, kunnen uit het register verwijderd worden. Het BIG-register valt onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).Ook houdt het ministerie een lijst van zorgverleners bij waartegen maatregelen zijn genomen. Daarop is psychiater Van T. niet te vinden. Deze maatregelen kunnen onder andere een berisping, een schorsing of het schrappen uit het register zijn.Kinderpsychiater Van T. was als toerist in Nepal. In juni 2018 werd hij op zijn hotelkamer in de hoofdstad Kathmandu betrapt met een 15-jarige jongen en gearresteerd. In december werd hij veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. Van T. werkte van 2005 tot en met 2017 op GGZ-afdelingen in Meppel, Hoogeveen en Emmen.Deze week maakte het Openbaar Ministerie bekend de zussen van Van T. te zullen vervolgen vanwege het beïnvloeden van de strafzaak tegen hun broer. De twee (78 en 79 jaar) zouden in Nepal geld hebben geboden aan het slachtoffer en zijn familie. In ruil daarvoor moesten zij hun verklaringen intrekken. Ook zouden ze in Nederland geprobeerd hebben om bewijsmateriaal achter te houden.Het ministerie van VWS laat in een reactie weten dat de zaak bij hen bekend is en dat noodzakelijke informatie is opgevraagd bij de autoriteiten in Nepal.Als daaruit blijkt dat behalve een veroordeling ook een bevoegdheidsbeperking of beroepsverbod is opgelegd kan het BIG-register dat overnemen. Volgens het BIG-register is de ervaring dat een antwoord op zo'n verzoek uit een niet-EU-land erg lang kan duren.Wanneer alleen een celstraf in Nepal is opgelegd, brengt het BIG-register de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hiervan op de hoogte. Vervolgens kan de inspectie overwegen een procedure te starten. Hieruit kan dan alsnog een beroepsverbod voortvloeien.