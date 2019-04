Informateur Goettsch wil gesprek met PvdA, FvD, VVD en CDA

Goettsch heeft de afgelopen twee weken gesproken met alle twaalf partijen. Ze is er nog niet uit. Volgens Goettsch is er een verdere verkenning nodig voordat ze uiteindelijk met een advies kan komen.Goettsch en de vier grootste partijen gaan binnenkort verkennend met elkaar praten. Thema's die dan besproken worden, zijn onder meer de sociale agenda en klimaat en energie. Goettsch benadrukt dat er nog geen sprake is van onderhandelingen. "Alle opties liggen nog steeds open."De uitkomsten van deze gesprekken neemt ze mee in een advies aan opdrachtgever en PvdA-fractievoorzitter Cees Bijl. Volgende week moet daar meer duidelijkheid over zijn.